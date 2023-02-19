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ATP

19 февраля, 23:23

Синнер о матче с Медведевым: «В первом сете я чувствовал себя отлично, а в третьем я не так хорошо подавал»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Итальянский теннисист Янник Синнер прокомментировал поражение от россиянина Даниила Медведева в финале турнира в Роттердаме.

«Я сыграл много матчей в последние дни и очень рад, что нахожусь в таком положении. Очевидно, что в первом сете я чувствовал себя отлично, я начал лучше обычного. Во втором темп немного изменился, а в третьем сете я не так хорошо подавал. Но я думаю, что стал лучше, и поэтому я буду стремиться к большему количеству таких матчей», — приводит слова Синнера сайт ATP.

27-летний россиянин выиграл первый турнир с октября 2022 года. Благодаря победе Медведев с понедельника вернется в топ-10.

Теннис
Даниил Медведев
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