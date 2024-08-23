Янник Синнер прокомментировал свои проваленные допинг-тесты

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер прокомментировал свои два положительных допинг-теста, сданные в марте нынешнего года.

Независимый трибунал постановил, что запрещенное вещество клостебол попало в организм теннисиста через анаболик, который купил его фитнес-тренер, а физиотерапевт Синнера использовал для лечения пореза на его пальце.

«Знал, что я был абсолютно чист, знал, что всегда хотел быть честным игроком. Исходя из новостей, что-то может измениться, но кто хорошо меня знает, понимают, что я не делал и никогда не сделал бы ничего, что противоречит правилам.

Это непростой момент для меня и моей команды. Знаете, это еще довольно свежая новость. Мои друзья знают, что я никогда бы такого не сделал», — сказал Синнер на пресс-конференции перед стартом US Open — 2024.

Ранее стало известно, что итальянец уволил своего тренера и физиотерапевта после допингового скандала.