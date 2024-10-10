Синнер – о завершении карьеры Надаля: «Он научил многих из нас быть личностью»

Первая ракетка мира, итальянский теннисист Янник Синнер прокомментировал решение 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Рафаэля Надаля завершить игровую карьеру после Кубка Дэвиса.

«Спасибо за все, что ты дал спорту. Я никогда не забуду наши совместные тренировки. Наблюдать за твоей работой как спортсмена, но также узнать тебя как человека за пределами корта было еще более особенным.

Настоящая легенда игры, которая проложила путь и научила многих из нас быть игроком и личностью. Тебя будет не хватать в туре!» — написал Синнер в соцсетях.

Надаль является рекордсменом по количеству побед на «Ролан Гаррос» в мужском одиночном разряде (14), всего на его счету 22 титула турниров «Большого шлема». Испанец дважды побеждал на Олимпийских играх.