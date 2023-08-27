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Сегодня, 17:31

Синнер: «В наших матчах c Алькарасом очень высокий ритм, так что меньше времени, чтобы подумать»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Итальянский теннисист Янник Синнер рассказал, что ему дает соперничество с первой ракеткой мира Карлосом Алькарасом. В личных встречах счет 3-3.

«Карлос играет на очень-очень высоком уровне, как и я. В наших матчах очень высокий ритм, так что меньше времени, чтобы подумать. Нужно быть готовым к любой ситуации, поэтому в наших матчах уровень обычно хороший. Матчи хорошие. И если ты принимаешь то, что можешь проиграть, то, что потом нужно работать, ты прогрессируешь», — приводит слова Синнера The Guardian.

В первом круге US Open-2023 Синнер сыграет с немцем Янником Ханфманном.

Теннис
Карлос Алькарас
Янник Синнер
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