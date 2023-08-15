Синнер: «Психологически я готов бороться, даже когда чувствую себя не на 100 процентов»

Итальянский теннисист Янник Синнер рассказал о работе над психологией. На прошлой неделе он выиграл «мастерс» в Торонто.

«На «Ролан Гаррос» я во время матча понимал, что это проблема, но у меня не было сил ничего изменить (Синнер проиграл в пяти сетах Даниэлю Альтмайеру). После матча мы с командой поговорили и, как мне кажется, нашли хорошее решение. В Торонто у меня был очень правильный настрой всю неделю. Во время межсезонья мы хорошо поработали, что для меня очень-очень важно. Психологически я готов бороться, даже когда чувствую себя не на 100 процентов. Надеюсь, я продолжу развиваться», — приводит слова Синнера ATP.

Итальянец обыграл австралийца Алекса Де Минаура в финале «мастерса» в Торонто со счетом 6:4, 6:1. Синнер впервые в карьере победил в турнире ATP 1000.