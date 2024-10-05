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Сегодня, 10:36

Синнер обыграл Даниэля во втором круге «мастерса» в Шанхае

Янник Синнер.
Фото AFP
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Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер победил японца Таро Даниэля во втором круге турнира ATP 1000 в Шанхае — 6:1, 6:4.

Встреча продлилась 1 час 18 минут. Синнер 12 раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из девяти заработанных. У Даниэля пять эйсов, ни одной двойной и ни одного заработанного брейка.

В третьем круге «мастерса» Синнер сыграет с аргентинцем Томасом Мартином Этчеверри (37-я ракетка мира).

Шанхай (Китай)

Турнир ATP Rolex Shanghai Masters

Призовой фонд 8 995 555 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Янник Синнер (Италия, 1) — Таро Даниэль (Япония) — 6:1, 6:4

Янник Синнер

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