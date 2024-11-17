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Сегодня, 19:00

Янник Синнер — Тэйлор Фритц: онлайн-трансляция финала Итогового турнира ATP

Янник Синнер и Тейлор Фритц встретятся в матче Итогового турнира ATP
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Янник Синнер.
Фото Global Look Press
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Итальянец Янник Синнер и американец Тейлор Фритц встретятся в финальном матче Итогового турнира ATP в Турине в воскресенье, 17 ноября. Игра начнется не ранее 20.00 по московскому времени.

Смотреть прямую трансляцию матча Синнер — Фритц с комментарием на русском языке вы можете легально в отдельном плеере на этой странице (ссылка может быть недоступна с блокировщиком рекламы).

Синнер, возглавляющий мировой рейтинг ATP, не проиграл ни одного сета на турнире. Он выиграл группу c Алексом де Минауром, Фритцем и Даниилом Медведевым, а затем победил в полуфинале Каспера Рууда — 6:1, 6:2.

Фритц, являющийся пятой ракеткой мира, занял второе место в группе и в полуфинале победил Александра Зверева — 6:3, 3:6, 7:6 (7:3).

Встреча Синнера и Фритца в групповом раунде завершилась победой итальянца со счетом 6:4, 6:4. Эти теннисисты еще не выигрывали Итоговый турнир ATP. В прошлом сезоне Янник уступил в финале Новаку Джоковичу.

Теннис
Тэйлор Фритц
Янник Синнер

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