Итальянец Янник Синнер и американец Тейлор Фритц встретятся в финальном матче Итогового турнира ATP в Турине в воскресенье, 17 ноября. Игра начнется не ранее 20.00 по московскому времени.

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Синнер, возглавляющий мировой рейтинг ATP, не проиграл ни одного сета на турнире. Он выиграл группу c Алексом де Минауром, Фритцем и Даниилом Медведевым, а затем победил в полуфинале Каспера Рууда — 6:1, 6:2.

Фритц, являющийся пятой ракеткой мира, занял второе место в группе и в полуфинале победил Александра Зверева — 6:3, 3:6, 7:6 (7:3).

Встреча Синнера и Фритца в групповом раунде завершилась победой итальянца со счетом 6:4, 6:4. Эти теннисисты еще не выигрывали Итоговый турнир ATP. В прошлом сезоне Янник уступил в финале Новаку Джоковичу.