Синнер победил Фритца на Итоговом турнире ATP

Итальянский теннисист Янник Синнер обыграл американца Тэйлора Фритца на Итоговом турнире ATP — 6:4, 6:4.

Матч длился 1 час 27 минут. 23-летний итальянец подал 6 раз навылет, и реализовал 2 из 6 брейк-пойнтов. На счету его соперника — 7 подач навылет и ни одного реализованного брейк-пойнта (из 1).

Синнер одержал вторую победу в двух матчах на турнире. Фритц потерпел первое поражение после победы над Даниилом Медведевым в первой игре.

Турин (Италия)

Турнир ATP Nitto ATP Finals

Призовой фонд 15 250 000 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Группа Илие Настасе

Янник Синнер (Италия, 1) — Тэйлор Фритц (США, 5) — 6:4, 6:4