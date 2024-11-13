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Сегодня, 00:26

Синнер победил Фритца на Итоговом турнире ATP

Евгений Козинов
Корреспондент
Янник Синнер.
Фото Reuters
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Итальянский теннисист Янник Синнер обыграл американца Тэйлора Фритца на Итоговом турнире ATP — 6:4, 6:4.

Матч длился 1 час 27 минут. 23-летний итальянец подал 6 раз навылет, и реализовал 2 из 6 брейк-пойнтов. На счету его соперника — 7 подач навылет и ни одного реализованного брейк-пойнта (из 1).

Синнер одержал вторую победу в двух матчах на турнире. Фритц потерпел первое поражение после победы над Даниилом Медведевым в первой игре.

Турин (Италия)
Турнир ATP Nitto ATP Finals
Призовой фонд 15 250 000 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Группа Илие Настасе

Янник Синнер (Италия, 1) — Тэйлор Фритц (США, 5) — 6:4, 6:4

Теннис
Тэйлор Фритц
Янник Синнер

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