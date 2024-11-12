Янник Синнер встретится с Тэйлором Фритцем в групповом этапе Итогового турнира ATP 2024

Янник Синнер — Тэйлор Фритц проведут матч группового раунда Итогового турнира АТР во вторник, 12 ноября. Игра в Турине начнется в 22.30 по московскому времени.

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23-летний итальянец Синнер — первая ракетка мира, 27-летний американец Фритц занимает пятое место в мировом рейтинге.

На старте ATP Finals 2024 Синнер победил австралийца Алекса Де Минаура, а Фритц — россиянина Даниила Медведева.

Итоговый турнир АТР проходит с 10 по 17 ноября в Турине (Италия) на кортах арены «Пала Альпитур».