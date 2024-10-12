Синнер обыграл Махача и стал первым финалистом турнира в Шанхае

Итальянский теннисист Янник Синнер победил чеха Томаша Махача в полуфинале турнира в Шанхае — 6:4, 7:5. Игра продолжалась 1 час 44 минуты. Синнер сделал 10 эйсов, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 3 брейк-пойнта из 7. На счету Махача 5 подач навылет, 1 двойная ошибка и 1 реализованный брейк-пойнт из 3. В финале итальянец встретится с победителем пары Новак Джокович (Сербия, 4) — Тэйлор Фритц (США, 7). Шанхай (Китай) Турнир ATP Rolex Shanghai Masters Призовой фонд 8?995?555 долларов Открытые корты, хард Одиночный разряд Полуфинал Янник Синнер (Италия, 1) — Томаш Махач (Чехия, 30) — 6:4, 7:5.