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Сегодня, 13:25

Синнер обыграл Махача и стал первым финалистом турнира в Шанхае

Игнат Заздравин
Корреспондент
Янник Синнер.
Фото Reuters
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Итальянский теннисист Янник Синнер победил чеха Томаша Махача в полуфинале турнира в Шанхае — 6:4, 7:5.

Игра продолжалась 1 час 44 минуты.

Синнер сделал 10 эйсов, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 3 брейк-пойнта из 7. На счету Махача 5 подач навылет, 1 двойная ошибка и 1 реализованный брейк-пойнт из 3.

В финале итальянец встретится с победителем пары Новак Джокович (Сербия, 4) — Тэйлор Фритц (США, 7).

Шанхай (Китай)

Турнир ATP Rolex Shanghai Masters

Призовой фонд 8?995?555 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Янник Синнер (Италия, 1) — Томаш Махач (Чехия, 30) — 6:4, 7:5.

Теннис
Янник Синнер

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