Синнер вышел в полуфинал «мастерса» в Майами и может сыграть с Медведевым

Итальянец Янник Синнер вышел в полуфинал турнира серии ATP 1000 в Майами.

Третья ракетка мира в 1/4 финала обыграл чеха Томаша Махача в двух сетах — 6:4, 6:2. Встреча длилась 1 час 33 минуты.

22-летний итальянец в третий раз в карьере вышел в полуфинал «мастерса» во Флориде. За карьеру Синнер дважды выходил в финал турнира в Майами и оба раза проиграл — в 2021-м поляку Хуберту Хуркачу и в 2023-м россиянину Даниилу Медведеву.

За выход в финал в этом году Синнер сыграет с победителем матча Даниил Медведев (Россия) — Николас Харри (Чили).

Майами (США)

Турнир ATP Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 8 995 555 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Янник Синнер (Италия, 2) — Томаш Махач (Чехия) — 6:4, 6:2