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Сегодня, 10:00

Янник Синнер — Томаш Махач: смотреть матч «мастерса» в Шанхае онлайн

Янник Синнер и Томаш Махач встретятся в полуфинале турнира в Шанхае
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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Итальянец Янник Синнер и чешский теннисист Томаш Махач встретятся в полуфинале «мастерса» в Шанхае в субботу, 12 октября. Игра начнется не ранее 11.30 по московскому времени.

Смотреть прямую трансляцию матча Синнер — Махач с комментарием на русском языке вы можете легально в отдельном плеере на этой странице (ссылка может быть недоступна с блокировщиком рекламы).

Синнер возглавляет мировой рейтинг ATP. В предыдущих раундах «мастерса» он победил Таро Даниэла, Томаса Мартина Этчеверри, Бена Шелтона и Даниила Медведева.

Махач является 33-й ракеткой мира. В предыдущих матчах он одолел Алехандро Давидовича Фокину, Александра Вукича, Томми Пола и Карлоса Алькараса.

Победитель матча сыграет в финале с победителем пары Новак Джокович — Тейлор Фриц.

Теннис
Янник Синнер

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