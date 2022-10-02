Японский теннисист Йосихито Нисиока выиграл второй турнир ATP в карьере

Сегодня, 10:42
Японский теннисист Йосихито Нисиока обыграл немца Дениса Шаповалова в финале турнира в Сеуле (6:4, 7:6).
26-летний японец выиграл второй турнир ATP в карьере. Ранее он побеждал в 2018 году в Шэньчжэне.
Шаповалов проиграл четвертый финал подряд. По итогам недели японец поднимется на 41-е место в рейтинге.
Сеул (Корея)
Турнир ATP Eugene Korea Open Tennis Championships
Призовой фонд 1 117 930 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Финал
Йосихито Нисиока (Япония) — Денис Шаповалов (Канада, 4) — 6:4, 7:6 (7:5)