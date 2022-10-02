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Сегодня, 10:42

Японский теннисист Йосихито Нисиока выиграл второй турнир ATP в карьере

Виктория Кравченко

Японский теннисист Йосихито Нисиока обыграл немца Дениса Шаповалова в финале турнира в Сеуле (6:4, 7:6).

26-летний японец выиграл второй турнир ATP в карьере. Ранее он побеждал в 2018 году в Шэньчжэне.

Шаповалов проиграл четвертый финал подряд. По итогам недели японец поднимется на 41-е место в рейтинге.

Сеул (Корея)

Турнир ATP Eugene Korea Open Tennis Championships

Призовой фонд 1 117 930 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

Йосихито Нисиока (Япония) — Денис Шаповалов (Канада, 4) — 6:4, 7:6 (7:5)

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