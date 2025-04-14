Рублев одержал победу на старте турнира в Барселоне

Российский теннисист Андрей Рублев вышел во второй круг грунтового турнира в Барселоне.

В первом раунде 27-летний спортсмен в двух сетах победил представителя Нидерландов Йеспера Де Йонга — 6:1, 6:3. Встреча длилась 1 час 5 минут.

За игру Рублев 3 раза подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 5 брейк-пойнтов из 6. На счету его соперника 2 эйса, 3 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 2.

Следующим соперником россиянина станет либо швейцарец Стэн Вавринка, либо испанец Алехандро Давидович Фокина.

Барселона (Испания)

Турнир ATP Barcelona Open Banc Sabadell

Призовой фонд 2 889 200 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Андрей Рублев (Россия, 4) — Йеспер де Йонг (Нидерланды, Q) — 6:1, 6:3