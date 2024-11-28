Южный рассказал о роли капитана на международном теннисном турнире в Петербурге

Двукратный обладатель Кубка Дэвиса в составе сборной России, экс восьмая ракетка мира Михаил Южный в интервью «СЭ» рассказал о своей роли капитана, которую будет исполнять на предстоящем 29 ноября — 1 декабря в Петербурге международном выставочном теннисном турнире «Трофеи Северной Пальмиры».

— Матчи «Трофеев Северной Пальмиры» в этом году пройдут в необычном формате, каждый сет будет продолжаться по времени 20 минут, а в командном зачете сражения «Львов» и «Сфинксов» важны абсолютно все геймы. Насколько любопытное зрелище нас ждет?

— Прежде всего, в нашей стране в последнее время происходит не так много теннисных событий, а предстоящее мероприятие и вовсе стоит особняком — на него приезжают хорошие игроки, да и формат в 2024-м весьма интересен. Так что с удовольствием приму в нем участие, к тому же от Петербурга, где я в бытность теннисистом играл регулярно и завершил здесь карьеру, у меня масса положительных воспоминаний. Конечно, формат матчей несколько необычен, но это нормально — турнир выставочный и никакой проблемы с адаптацией для теннисистов, уверен, не возникнет.

— Вы впервые попробуете себя в качестве капитана команды на соревнованиях. Как планируете помогать теннисистам в этой роли?

— Пока сложно сказать, ведь очень многое зависит от игроков, которые будут в коллективе. Одни предпочитают более эмоциональную манеру общения, другие — менее эмоциональную. Поэтому капитану важно понять игрока и найти ту модель поведения, которая будет теннисисту помогать во время матчей. Будем на месте ее искать и разбираться.