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Сегодня, 18:30

Южный рассказал о закрытии своей теннисной академии

Сергей Подушкин
Обозреватель
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Двукратный обладатель Кубка Дэвиса в составе сборной России, экс-восьмая ракетка мира Михаил Южный в интервью «СЭ» рассказал о причинах закрытия проекта своей теннисной академии.

— После завершения карьеры вы занялись проектом своей теннисной академии. Что с ним сейчас?

— У нас действительно была команда, с которой мы начали работать — хотели попробовать создать профессиональный коллектив и развивать молодых теннисистов. Но... Глобально после пандемии коронавируса в 2020-м все закончилось. Хотя дело, конечно, не только в пандемии — модель, которую я видел, для развития в профессиональном плане в массовом сегменте работает тяжело. Особенно когда у тебя нет своей базы, кортов, приходится их арендовать. Так что в данный момент нет теннисистов, которых ведем с остальными членами той команды все вместе. Просто можем друг друга подстраховать по необходимости.

Теннисист Михаил Южный. «Россияне и сейчас были бы фаворитами Кубка Дэвиса». Михаил Южный впервые станет капитаном

— Как часто вы общаетесь сейчас со своим бессменным наставником Борисом Собкиным?

— Мы в контакте с Борисом Львовичем, отношения хорошие, общаемся регулярно, Но, конечно, не настолько часто, как во время моей игровой карьеры.

Теннис
Михаил Южный
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