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Сегодня, 15:00

«За кого они бьются — за Вселенную или за Галактику?» Давыденко — об отношении к Кубку Лэйвера

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Бывшая третья ракетка мира Николай Давыденко рассказал об отношении к организованному Роджером Федерером командному соревнованию — Кубку Лэйвера.

«Я не хочу называть Кубок Лэйвера турниром. Это просто большое шоу. Мне не нравится, что это называется турниром. Все-таки турнир для нас — это когда ты зарабатываешь очки и хочешь выиграть титул. Тут же нет титула, это просто шоу. Командный дух? Он был в Кубке Дэвиса — там вот они бились, бились за страну. Здесь за кого они бьются? За Европу или за мир? За Вселенную или за Галактику?» — высказался Давыденко в эфире шоу BetBoom Tennis.

Победителем прошедшего Кубка Лэйвера стала сборная Европы, за которую выступал Даниил Медведев. Для него этот успех стал вторым в карьере.

Теннис
Николай Давыденко

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