Заслуженный тренер России Виктор Янчук оценил игру Даниила Медведева в полуфинале турнира ATP в Роттердаме

Заслуженный тренер России Виктор Янчук оценил игру Даниила Медведева в полуфинале турнира ATP в Роттердаме против Григора Димитрова.

«Медведев начисто переиграл Димитрова, не оставил болгарину никаких шансов. Я считаю, что сейчас Медведев находится в хорошей форме, и если не будет сбоев, которые иногда вмешиваются в его игру, то он должен одолеть соперника в финале, он сейчас достаточно остро контратакует. Если Медведев не потеряет победный задор, то сможет выиграть турнир, у него сейчас все хорошо», — сказал Янчук ТАСС.

Медведев победил Димитрова со счетом 6:1, 6:2. В финале российский теннисист сыграет с победителем встречи между итальянцем Янником Синнером и нидерландцем Таллоном Грикспором.