25 октября, 18:12

Фонсека обыграл Мунара в полуфинале турнира в Базеле

Ана Горшкова
Корреспондент

Бразильский теннисист Жоау Фонсека обыграл испанца Хауме Мунара в 1/2 финала турнира в Базеле — 7:6 (7:4), 7:5.

Матч продолжался 1 час 54 минуты.

На счету 46-й ракетки мира Фонсеки восемь эйсов, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из 3. 42-я ракетка мира Мунар 11 раз подал навылет, допустил одну двойную и реализовал один брейк-пойнт из одного.

В финале 19-летний бразилец сыграт с победителем матча Уго Умбер (Франция) — Алехандро Давидович Фокина (Испания, 8).

Базель (Швейцария)

Турнир ATP Swiss Indoors Basel

Призовой фонд 2 523 045 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Жоау Фонсека (Бразилия) — Хауме Мунар (Испания) — 7:6 (7:4), 7:5

1

  • Кот-матрос

    у Фонсека лишний вес визуально.

    25.10.2025

    Теннис
