Фонсека обыграл Мунара в полуфинале турнира в Базеле

25 октября, 18:12
Бразильский теннисист Жоау Фонсека обыграл испанца Хауме Мунара в 1/2 финала турнира в Базеле — 7:6 (7:4), 7:5.
Матч продолжался 1 час 54 минуты.
На счету 46-й ракетки мира Фонсеки восемь эйсов, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из 3. 42-я ракетка мира Мунар 11 раз подал навылет, допустил одну двойную и реализовал один брейк-пойнт из одного.
В финале 19-летний бразилец сыграт с победителем матча Уго Умбер (Франция) — Алехандро Давидович Фокина (Испания, 8).
Базель (Швейцария)
Турнир ATP Swiss Indoors Basel
Призовой фонд 2 523 045 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал
Жоау Фонсека (Бразилия) — Хауме Мунар (Испания) — 7:6 (7:4), 7:5
Кот-матрос
у Фонсека лишний вес визуально.
25.10.2025