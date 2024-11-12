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Сегодня, 15:09

Журналист Мюллер назвал Медведева избалованным ребенком из-за поведения в Итоговом турнире

Руслан Минаев
Даниил Медведев.
Фото Global Look Press
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Французский журналист Жан Мюллер раскритиковал российского теннисист Даниила Медведева за поведение в Итоговом турнире ATP.

В матче с американцем Тэйлором Фритцем (4:6, 3:6) россиянин начал проделывать трюки с ракеткой.

«Понятно, что Медведев устал от слишком долгого сезона и был разочарован тремя двойными ошибками подряд, отдав Фрицу первый сет. Но это не оправдывает поведение избалованного ребенка», — цитирует журналиста WeLoveTennis.

12 ноября Медведев сыграет с австралийцем Алексом де Минауром во втором матче в Итоговом турнире. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Теннис
Даниил Медведев

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