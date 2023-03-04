Журова отреагировала на слова Приходько, который поддержал российских спортсменов

Сегодня, 16:10
Депутат Госдумы Светлана Журова отреагировала на слова украинского теннисиста Олега Приходько, который поддержал российских спортсменов, заявив, что человека нужно судить за его поступки, а не по национальности.
«В теннисе ведут правильную политику. Пресекают всех, кто пытается негативно себя вести. Но я ему искренне сочувствую. В его адрес прилетит много плохого изо всех орудий. К сожалению, он может стать объектом всеобщей ненависти. Если бы другие федерации брали пример с тенниса, мировой спорт был бы совсем другим. На таких, как Приходько, надо равняться во всем мире. Он поступил как настоящий спортсмен», — приводит слова Журовой Sport24.
В 2022 году Олег Приходько выступал в паре с россиянином Яном Бондаревским. В недавнем интервью украинский спортсмен объяснил это тем, что считает Бондаревского своим другом, и национальность для него не имеет значения. Приходько также добавил, что осуждение спортсменов за игру с россиянами только больше разжигает конфликт.