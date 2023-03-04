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Сегодня, 16:10

Журова отреагировала на слова Приходько, который поддержал российских спортсменов

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Депутат Госдумы Светлана Журова отреагировала на слова украинского теннисиста Олега Приходько, который поддержал российских спортсменов, заявив, что человека нужно судить за его поступки, а не по национальности.

«В теннисе ведут правильную политику. Пресекают всех, кто пытается негативно себя вести. Но я ему искренне сочувствую. В его адрес прилетит много плохого изо всех орудий. К сожалению, он может стать объектом всеобщей ненависти. Если бы другие федерации брали пример с тенниса, мировой спорт был бы совсем другим. На таких, как Приходько, надо равняться во всем мире. Он поступил как настоящий спортсмен», — приводит слова Журовой Sport24.

В 2022 году Олег Приходько выступал в паре с россиянином Яном Бондаревским. В недавнем интервью украинский спортсмен объяснил это тем, что считает Бондаревского своим другом, и национальность для него не имеет значения. Приходько также добавил, что осуждение спортсменов за игру с россиянами только больше разжигает конфликт.

Источник: https://sport24.ru/news/tennis/2023-03-04-na-takikh-kak-prikhodko-nado-ravnyatsya-vo-vsem-mire-zhurova-o-slovakh-ukrainskogo-tennisista-pro-rossiyan
Светлана Журова
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