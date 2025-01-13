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Сегодня, 03:10

Журова: «Теннис подает пример другим видам, что россиян не стоит ущемлять»

Сергей Разин
корреспондент
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Депутат Госдумы и олимпийская чемпионка Светлана Журова заявила, что теннис подает пример другим видам, как нужно относиться к спортсменам.

«Медведев и Рублев на обложке Esquire Australia — это хорошая история, но это следствие условий Международной теннисной федерации, а не отношения Австралии к россиянам. Она диктует условия, которые выполняют теперь все турниры и страны. Если какой-то турнир не будет выполнять требования ATP и WTA и будет ущемлять россиян и не пускать их, то этот турнир сам получит санкции, как это уже было с Уимблдоном. Поэтому издания в этих странах поддерживают тенденцию и все чаще делают своими героями российских спортсменов. В теннисе действительно спорт вне политики. Теннис подает пример другим видам спорта, что россиян не стоит ущемлять в правах», — приводит слова Журовой «ВсеПроСпорт».

Ранее российский теннисист Андрей Рублев появился на обложке издания Esquire Australia.

Источник: ВсеПроСпорт
Андрей Рублев
Светлана Журова
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