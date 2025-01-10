Бергс победил Боржеша и встретится с Монфисом в финале турнира в Окленде

Бельгийский теннисист Зизу Бергс одержал победу над португальцем Нуну Боржешом в полуфинале турнира в Окленде — 6:2, 3:6, 7:5. Встреча продолжалась 2 часа 16 минут. Бергс сделал 6 подач навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 6 брейк-пойнтов из 13. На счету Боржеша 2 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 7. В финале 25-летнего бельгийца ожидает встреча с французским теннисистом Гаэлем Монфисом. Окленд (Новая Зеландия) Турнир ATP ASB Classic Призовой фонд 680 140 долларов Открытые корты, хард Одиночный разряд Полуфинал Зизу Бергс (Бельгия, Q) — Нуну Боржеш (Португалия, 7) — 6:2, 3:6, 7:5