Бергс победил Боржеша и встретится с Монфисом в финале турнира в Окленде

Сегодня, 07:50
Бельгийский теннисист Зизу Бергс одержал победу над португальцем Нуну Боржешом в полуфинале турнира в Окленде — 6:2, 3:6, 7:5.
Встреча продолжалась 2 часа 16 минут. Бергс сделал 6 подач навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 6 брейк-пойнтов из 13. На счету Боржеша 2 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 7.
В финале 25-летнего бельгийца ожидает встреча с французским теннисистом Гаэлем Монфисом.
Окленд (Новая Зеландия)
Турнир ATP ASB Classic
Призовой фонд 680 140 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал
Зизу Бергс (Бельгия, Q) — Нуну Боржеш (Португалия, 7) — 6:2, 3:6, 7:5