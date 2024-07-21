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Сегодня, 19:49

Зверев проиграл Филсу в финале турнира в Гамбурге

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Французский теннисист Артур Филс обыграл немца Александра Зверева в финале турнира в Гамбурге — 6:3, 3:6, 7:6 (7:1).

Игра продолжалась 3 часа 34 минуты.

Филс не сделал ни одного эйса, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 1 брейк-пойнт из 4. На счету Зверева 8 подач навылет, 2 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 22.

20-летний француз выиграл второй титул в карьере.

Гамбург (Германия)

Турнир ATP Hamburg Open

Призовой фонд 1 891 995 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Финал

Артур Филс (Франция, 5) — Александр Зверев (Германия, 1) — 6:3, 3:6, 7:6 (7:1)

Теннис
Александр Зверев (теннис)
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