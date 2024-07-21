Зверев проиграл Филсу в финале турнира в Гамбурге

Сегодня, 19:49
Французский теннисист Артур Филс обыграл немца Александра Зверева в финале турнира в Гамбурге — 6:3, 3:6, 7:6 (7:1).
Игра продолжалась 3 часа 34 минуты.
Филс не сделал ни одного эйса, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 1 брейк-пойнт из 4. На счету Зверева 8 подач навылет, 2 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 22.
20-летний француз выиграл второй титул в карьере.
Гамбург (Германия)
Турнир ATP Hamburg Open
Призовой фонд 1 891 995 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Финал
Артур Филс (Франция, 5) — Александр Зверев (Германия, 1) — 6:3, 3:6, 7:6 (7:1)