Зверев вышел в полуфинал турнира в Вене на отказе Грикспура

Немец Александр Зверев стал полуфиналистом турнира в Вене.

В четвертьфинале третья ракетка мира должен был сыграть с нидерландцем Таллоном Грикспуром, но 28-я ракетка мира снялся с матча.

Соперником Зверева в полуфинале станет победитель матча Корантен Муте (Франция) — Лоренцо Музетти (Италия, 4).

Вена (Австрия)

Турнир ATP Erste Bank Open

Призовой фонд 2 736 875 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Александр Зверев (Германия, 2) — Таллон Грикспур (Нидерланды) — 0:0 отказ 2-го игрока