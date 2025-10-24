Зверев вышел в полуфинал турнира в Вене на отказе Грикспура

24 октября, 16:41
Немец Александр Зверев стал полуфиналистом турнира в Вене.
В четвертьфинале третья ракетка мира должен был сыграть с нидерландцем Таллоном Грикспуром, но 28-я ракетка мира снялся с матча.
Соперником Зверева в полуфинале станет победитель матча Корантен Муте (Франция) — Лоренцо Музетти (Италия, 4).
Вена (Австрия)
Турнир ATP Erste Bank Open
Призовой фонд 2 736 875 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Александр Зверев (Германия, 2) — Таллон Грикспур (Нидерланды) — 0:0 отказ 2-го игрока