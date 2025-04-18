Зверев вышел в полуфинал турнира в Мюнхене

Сегодня, 18:35
Немец Александр Зверев стал полуфиналистом грунтового турнира в Мюнхене.
Третья ракетка мира в четвертьфинале победил голландца Таллона Грикспура со счетом 6:7 (6:8), 7:6 (7:3), 6:4. Матч длился 3 часа 16 минут.
Зверев за выход в финал сыграет с победителем матча Зизу Бергс (Бельгия) — Фабиан Марожан (Венгрия).
Мюнхен (Германия)
Турнир ATP BMW Open
Призовой фонд 2 500 000 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Александр Зверев (Германия, 1) — Таллон Грикспур (Нидерланды) — 6:7 (6:8), 7:6 (7:3), 6:4