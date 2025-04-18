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Сегодня, 18:35

Зверев вышел в полуфинал турнира в Мюнхене

Руслан Минаев
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Немец Александр Зверев стал полуфиналистом грунтового турнира в Мюнхене.

Третья ракетка мира в четвертьфинале победил голландца Таллона Грикспура со счетом 6:7 (6:8), 7:6 (7:3), 6:4. Матч длился 3 часа 16 минут.

Зверев за выход в финал сыграет с победителем матча Зизу Бергс (Бельгия) — Фабиан Марожан (Венгрия).

Мюнхен (Германия)

Турнир ATP BMW Open

Призовой фонд 2 500 000 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Александр Зверев (Германия, 1) — Таллон Грикспур (Нидерланды) — 6:7 (6:8), 7:6 (7:3), 6:4

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