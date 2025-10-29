Зверев победил в первом матче на «мастерсе» в Париже

hant64

Хотел сегодня Медведева посмотреть, да вот Гришка-румын подвёл. Хоть Зверева третий сет посмотрел - тяжёлый матч для Сани, да и сам он тяжёлый какой-то. Видимо, конец сезона, порох заканчивается в пороховницах. Как он будет выглядеть на Итоговом? Если немного хоть не отдохнёт за оставшиеся 11 дней (для него меньше, ибо следующий круг ему как минимум в Париже играть, если не снимется), то ничего хорошего его там не ждёт.

29.10.2025