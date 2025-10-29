Видео
29 октября, 19:16

Зверев победил в первом матче на «мастерсе» в Париже

Руслан Минаев

Немец Александр Зверев одержал победу в своем первом матче на турнире серии ATP 1000 в Париже.

Во втором круге третья ракетка мира обыграл аргентинца Камило Угол Карабельи со счетом — 6:7 (5:7), 6:1, 7:5. Матч длился 2 часа 37 минут.

В третьем круге Зверев сыграет с победителем матча Алехандро Давидович Фокина (Испания, 15) — Артюр Казо (Франция, WC).

Париж (Франция)

Турнир ATP Rolex Paris Masters

Призовой фонд 6 128 940 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Александр Зверев (Германия, 3) — Камило Уго Карабельи (Аргентина) — 6:7 (5:7), 6:1, 7:5

2

  • Skorz.

    Нууууу , хоть так хорошо ! Не редеют наши ряды !))

    29.10.2025

  • hant64

    Хотел сегодня Медведева посмотреть, да вот Гришка-румын подвёл. Хоть Зверева третий сет посмотрел - тяжёлый матч для Сани, да и сам он тяжёлый какой-то. Видимо, конец сезона, порох заканчивается в пороховницах. Как он будет выглядеть на Итоговом? Если немного хоть не отдохнёт за оставшиеся 11 дней (для него меньше, ибо следующий круг ему как минимум в Париже играть, если не снимется), то ничего хорошего его там не ждёт.

    29.10.2025

    Александр Зверев (теннис)
    Александр Зверев (теннис)
