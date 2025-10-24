Зверев квалифицировался на Итоговый турнир ATP

Немецкий теннисист Александр Зверев стал четвертым игроком, отобравшимся на Итоговый турнир в Турине 2025 года, сообщает пресс-служба АТР.

В пятницу, 24 октября, 28-летний спортсмен, занимающий третье место в мировом рейтинге, вышел в полуфинал турнира в Вене на отказе нидерландца Таллона Грикспура.

Ранее на Итоговый чемпионат, который пройдет с 9 по 16 ноября, отобрались испанец Карлос Алькарас, итальянец Янник Синнер и серб Новак Джокович.

Зверев восьмой раз квалифицировался на Итоговый турнир АТР. Он дважды выигрывал его: в 2018 и 2021 годах.