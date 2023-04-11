Зверев обыграл Бублика в первом круге турнира в Монте-Карло

Сегодня, 14:23
Немец Александр Зверев обыграл Александра Бублика из Казахстана в первом круге турнира ATP в Монте-Карло (Монако) — 3:6, 6:2, 6:4.
Матч продолжался 2 часа 2 минуты.
Во втором круге соперником Зверева станет Роберто Баутиста Агут из Испании.
Монте-Карло (Монако)
Турнир ATP Rolex Monte-Carlo Masters
Призовой фонд 5 779 335 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Александр Зверев (Германия, 13) — Александр Бублик (Казахстан) — 3:6, 6:2, 6:4
Следующий соперник
Роберто Баутиста Агут (Испания)