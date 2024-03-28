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28 марта, 21:52

Зверев обыграл Марожана и вышел в полуфинал турнира в Майами

Сергей Разин
корреспондент
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Немецкий теннисист Александр Зверев в четвертьфинале турнира в Майами обыграл венгра Фабиана Марожана со счетом 6:3, 7:5.

Встреча продолжалась 1 час 39 минут. На счету 26-летнего немца 6 эйсов и 3 реализованных брейк-пойнта из 7.

В полуфинале Зверев встретится с победителем матча Карлос Алькарас (Испания) — Григор Димитров (Болгария).

Майами (США)

Турнир ATP Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 8 995 555 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Александр Зверев (Германия, 4) — Фабиан Марожан (Венгрия) — 6:3, 7:5

Александр Зверев (теннис)
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