Зверев обыграл Марожана и вышел в полуфинал турнира в Майами

28 марта, 21:52
Немецкий теннисист Александр Зверев в четвертьфинале турнира в Майами обыграл венгра Фабиана Марожана со счетом 6:3, 7:5.
Встреча продолжалась 1 час 39 минут. На счету 26-летнего немца 6 эйсов и 3 реализованных брейк-пойнта из 7.
В полуфинале Зверев встретится с победителем матча Карлос Алькарас (Испания) — Григор Димитров (Болгария).
Майами (США)
Турнир ATP Miami Open presented by Itau
Призовой фонд 8 995 555 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Александр Зверев (Германия, 4) — Фабиан Марожан (Венгрия) — 6:3, 7:5