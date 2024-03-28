Зверев обыграл Марожана и вышел в полуфинал турнира в Майами

Немецкий теннисист Александр Зверев в четвертьфинале турнира в Майами обыграл венгра Фабиана Марожана со счетом 6:3, 7:5. Встреча продолжалась 1 час 39 минут. На счету 26-летнего немца 6 эйсов и 3 реализованных брейк-пойнта из 7. В полуфинале Зверев встретится с победителем матча Карлос Алькарас (Испания) — Григор Димитров (Болгария). Майами (США) Турнир ATP Miami Open presented by Itau Призовой фонд 8 995 555 долларов Открытые корты, хард Одиночный разряд Четвертьфинал Александр Зверев (Германия, 4) — Фабиан Марожан (Венгрия) — 6:3, 7:5