Зверев обыграл Шаповалова и вышел в 1/8 финала турнира в Мадриде

Немецкий теннисист Александр Зверев в третьем круге турнира в Мадриде обыграл канадца Дениса Шаповалова со счетом 6:4, 7:5. Встреча продолжалась 1 час 45 минут. На счету 27-летнего немца 10 эйсов, одна двойная ошибка и 3 реализованных брейк-пойнта из 14. В 1/8 финала Зверев встретится с аргентинцем Франсиско Черундоло. Мадрид (Испания) Турнир ATP Mutua Madrid Open Призовой фонд 7 877 020 евро Открытые корты, грунт Одиночный разряд Третий круг Александр Зверев (Германия, 4) — Денис Шаповалов (Канада) — 6:4, 7:5