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Сегодня, 01:49

Зверев обыграл Шаповалова и вышел в 1/8 финала турнира в Мадриде

Сергей Разин
корреспондент
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Немецкий теннисист Александр Зверев в третьем круге турнира в Мадриде обыграл канадца Дениса Шаповалова со счетом 6:4, 7:5.

Встреча продолжалась 1 час 45 минут. На счету 27-летнего немца 10 эйсов, одна двойная ошибка и 3 реализованных брейк-пойнта из 14.

В 1/8 финала Зверев встретится с аргентинцем Франсиско Черундоло.

Мадрид (Испания)

Турнир ATP Mutua Madrid Open

Призовой фонд 7 877 020 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Третий круг

Александр Зверев (Германия, 4) — Денис Шаповалов (Канада) — 6:4, 7:5

Александр Зверев (теннис)
Денис Шаповалов
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