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Сегодня, 09:23

Зверев ожидает тяжелого матча с Алькарасом в 1/8 финала турнира в Мадриде

Алина Савинова
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Немецкий теннисист Александр Зверев поделился ожиданиями от предстоящей встречи с испанцем Карлосом Алькарасом, который в третьем круге турнира в Мадриде обыграл Григора Димитрова из Болгарии.

«Оба этих теннисиста — отличные игроки. С ними всегда сложно, независимо от того, против кого они выступают. Конечно, люди с нетерпением ждут матча с Карлосом. Мы играли здесь в четвертьфинале [Ролан Гаррос] в прошлом году, провели отличный матч, прежде чем я получил травму», — приводит Tennis World слова немецкого теннисиста.

Матч между Зверевым и Алькарасом в рамках 1/8 финала турнира в Мадриде пройдет 2 мая. Начало — в 12.00 по московскому времени.

Источник: https://www.tennisworldusa.org/tennis/news/ATP_Tennis/131944/alexander-zverev-ready-for-difficult-matchup-against-carlos-alcaraz-in-madrid/
Теннис
Карлос Алькарас
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