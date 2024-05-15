Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
ATP. Новости
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 13:49

Зверев: «Как только я найду свой ритм, смогу победить любого»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Немецкий теннисист Александр Зверев верит, что в скором времени найдет необходимый ритм игры и сможет обыгрывать любого соперника.

«Я постепенно нахожу свой ритм, это правда. В своих мыслях я считаю себя игроком, который, к сожалению, пока может проиграть кому угодно. Так и было до этого. Но я также знаю, что как только найду свой ритм, найду в себе силы, то смогу победить любого, особенно на грунтовом покрытии, поэтому мне нужно сосредоточиться на себе. Тогда, я думаю, это даст мне больше шансов на победу», — приводит Sportskeeda слова Зверева.

Ранее 27-летний Зверев вышел в четвертьфинал «мастерса» в Риме. В четвертом круге турнира он победил португальца Нуну Боржеша со счетом 6:2, 7:5. Следующим соперником 5-й ракетки мира будет американец Тэйлор Фритц.

Источник: https://www.sportskeeda.com/tennis/news-once-i-find-strength-i-can-beat-anyone-alexander-zverev-french-open-goal-dominating-court-2022-injury-loss-rafael-nadal?key1=newsnowltennis
Теннис
1
0
Читайте также
Леонид Слуцкий во второй раз подряд признан тренером месяца в Китае
Хачанова требуют отстранить от Олимпиады из-за георгиевской ленты
Путин назначил врио губернаторов пяти регионов РФ
Красно-белые пережили позор в Калининграде, героем стал вратарь Латышонок. Что случилось в матче Кубка России «Балтика» - «Спартак»
СМИ узнали о нескольких обысках по делу начальника кадрового главка МО Кузнецова
В центре Москвы обнаружили тело мужчины со следами жестокого избиения
Популярное видео
«Ак Барс» назвал новый тренерский штаб
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Ванкувер»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Бостон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
Канада — Австрия: чемпионат мира, видеообзор матча
Польша — Франция: чемпионат мира, видеообзор матча
Дания — Норвегия: чемпионат мира, видеообзор матча
Казахстан — Латвия: чемпионат мира, видеообзор матча
«Оффершит «Металлурга» — нехорошая история»
Есмантович: ЦСКА, будущее КХЛ, отношения с ИИХФ
Валерий Ничушкин опять подвел команду / Закрытие сезона КХЛ
«Колорадо» — «Даллас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
Швейцария — Чехия: чемпионат мира, видеообзор матча
Германия — Швеция: чемпионат мира, видеообзор матча
США — Словакия: чемпионат мира, видеообзор матча
Норвегия — Финляндия: чемпионат мира, видеообзор матча
Зарплата Козлова, назначение Гру, трансферы вратарей: итоги недели
«Эдмонтон» — «Ванкувер»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Бостон» — «Флорида»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 2
«Атлетико» — «Сельта»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Вавринка сомневается, что Маррей завершит карьеру в этом году