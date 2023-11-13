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Сегодня, 17:50

Зверев: «После «Ролан Гаррос» в этом году я заново открыл для себя все удовольствие от игры в теннис»

Алина Савинова
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Немецкий теннисист Александр Зверев высказался о своем участии в Итоговом турнире АТР. По его словам, он оставил все свои проблемы в прошлом и сейчас наслаждается игрой в теннис.

«Поначалу было трудно, идея оказаться в Турине даже не приходила мне в голову. Я больше думал о том, как вернуться к победам. Лето стало поворотным моментом. Я дошел до полуфинала «Ролан Гаррос», и тогда заново открыл для себя все удовольствие от игры в теннис. Я понял, что невозможно получить то, что хочешь, сразу. Иногда нужно набраться терпения и усердно работать для достижения целей, которых вы действительно хотите достичь. До травмы я был так близок к тому, чтобы стать первой ракеткой мира, но потом у меня в мгновение ока отобрали все, и я стал 27-м в рейтинге. Вернуться в топ-8 и принять участие в этом турнире — это действительно что-то особенное», — сказал спортсмен.

Зверев выступает в одной группе с россиянами Даниилом Медведевым, Андреем Рублевым, а также испанцем Карлосом Алькарасом.

Итоговый турнир проходит в итальянском Турине с 12 по 19 ноября. 26-летний немецкий теннисист является двукратным победителем соревнований (2018 и 2021).

Источник: https://tennisuptodate.com/atp/i-rediscovered-all-the-pleasure-of-being-on-a-tennis-court-alexander-zverev-sees-roland-garros-run-as-turning-point-in-atp-finals-mission
Теннис
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