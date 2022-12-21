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Сегодня, 10:52

Зверев — о победе над Джоковичем на турнире в Дубае: «Я счастлив одержать свою первую победу за долгое время»

Алина Савинова
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Немецкий теннисист Александр Зверев поделился впечатлениями от победы над сербом Новаком Джоковичем на выставочном турнире в Дубае (6:3, 6:4).

«Атмосфера была потрясающей, я скучал по корту, скучал по игре перед такой толпой. Я знал, что должен был показать лучший теннис, в который я играл в течение последних семи месяцев, что не так уж и сложно, но я счастлив одержать свою первую победу за долгое время», — приводит The National слова Зверева.

Для немецкого теннисиста эта победа стала первой после травмы, полученной на «Ролан Гаррос».

Источник: https://www.thenationalnews.com/sport/tennis/2022/12/20/djokovic-defeated-by-zverev-on-world-tennis-league-debut-in-dubai/
Теннис
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