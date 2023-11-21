Зверев поделился впечатлениями от прошедшего сезона

Немецкий теннисист Александр Зверев подвел итоги своего выступления в сезоне-2023.

«Какой год! От сомнений, вернусь ли я когда-нибудь на свой уровень, до седьмого места в мировом рейтинге, завоевания двух титулов, попадания на Итоговый турнир АТР. Спасибо всем за невероятную поддержку и за веру в меня», — написал спортсмен в соцсетях.

В этом году Зверев стал победителем турниров АTP в Гамбурге (Германия) и Чэнду (Китай).

26-летний немец также квалифицировался на Итоговый турнир в Турине, однако он не смог выйти в плей-офф соревнования. Зверев занял третье место в красной группе с результатом 2-1.