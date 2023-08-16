Зверев пожаловался на музыку во время матча с Нисиокой в турнире в Цинциннати

Немецкий теннисист Александр Зверев после первого сета матча с японцем Есихито Нисиокой в рамках второго круга турнира в Цинциннати подошел к судье и выразил негодование тем, что ему мешает музыка с близлежащих территорий.

«Это нелепо, потому что мы играем на «мастерсе», а не в 250-очковом турнире. Я выиграл этот турнир, понимаете? Это не просто случайный турнир, где мы играем. Звучала музыка на моем и его брейк-пойнтах. И дело в том, что расстояние до музыки точно такое же, как от этого до того угла», — заявил Зверев во время игры.

Первый сет матча завершился со счетом 7:5 в пользу немца.

Турнир серии «мастерс» в Цинциннати проходит с 13 по 20 августа.