Зверев признался, что нервничал на выставочном турнире в Саудовской Аравии

Немецкий теннисист Александр Зверев поделился впечатлениями от выступления на выставочном турнире в Саудовской Аравии.

«Я очень нервничал. Я не испытывал этого чувства уже несколько месяцев. Честно говоря, я был счастлив вернуться на корт, и это прошло для меня практически безболезненно. Это не турнир ATP или «Большого шлема», но снова участвовать в соревнованиях — приятное чувство.

Надеюсь, что с каждым днем буду становиться лучше и что на Открытом чемпионате Австралии все будет так, как я хочу", — приводит Tennisnet слова Зверева.

В четвертьфинале выставочного турнира в Саудовской Аравии немецкий теннисист проиграл россиянину Даниилу Медведеву (0:6, 4:6).