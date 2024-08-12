Зверев проиграл Корде в четвертьфинале турнира в Монреале

Американский теннисист Себастьян Корда обыграл немца Александра Зверева в четвертьфинале турнира в Монреале — 7:6 (7:5), 1:6, 6:4. Встреча длилась 2 часа 21 минуту.

В полуфинале Корда сыграет с австралийцем Алексеем Попыриным, который оказался сильнее Хуберта Хуркача в четвертьфинале — 3:6, 7:6 (7:5), 7:5.

Монреаль (Канада)

Турнир ATP National Bank Open Presented by Rogers

Призовой фонд 6 795 555 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Себастьян Корда (США) — Александр Зверев (Германия, 2) — 7:6 (7:5), 1:6, 6:4

Алексей Попырин (Австралия) — Хуберт Хуркач (Польша, 4) — 3:6, 7:6 (7:5), 7:5