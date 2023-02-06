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Сегодня, 10:09

Зверев: «Всегда приятно видеть Беккера. Нам обоим по разным причинам нелегко пришлось в прошлом году»

Алина Савинова
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Немецкий теннисист Александр Зверев прокомментировал недавнюю встречу с бывшей первой ракеткой мира Борисом Беккером, который в 2022 году был освобожден из тюрьмы.

«Всегда приятно его видеть. Нам обоим — по разным причинам — пришлось нелегко в прошлом году», — приводит Tennis World слова Зверева.

Также теннисист заявил, что доволен своим прогрессом.

«По моим ощущениям, дела идут неплохо. Это приятно. Не то чтобы я завтра выиграю «Большой Шлем». Моя цель — снова показать свой лучший теннис к сезону на грунтовом корте. Очевидно, я очень доволен своей игрой. Думаю, это был лучший матч после моей травмы. Все идет хорошо, и я надеюсь, что смогу продолжать прогрессировать», — добавил он.

Зверев обыграл Стэна Вавринку в матче первого игрового дня в рамках противостояния Германии и Швейцарии в квалификации мировой группы Кубка Дэвиса.

Источник: https://www.tennisworldusa.org/tennis/news/Rafael_Nadal/128019/top-coach-on-how-rafael-nadal-has-been-dealing-with-fatherhood/
Теннис
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