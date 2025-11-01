Зверев — о победе над Медведевым: «Даниил — что-то вроде моего криптонита, я очень доволен»

Немецкий теннисист Александр Зверев подвел итоги матча против россиянина Даниила Медведева в четвертьфинале «мастерса» в Париже.

Зверев одержал победу в трех сетах — 2:6, 6:3, 7:6 (7:5).

«Мне казалось, что в начале матча я играл хорошо, но тактически я действовал очень глупо. Я чувствовал свои удары, мне казалось, что я могу переломить ход матча, потому что я хорошо чувствовал свои удары, но, опять же, я играл очень, очень глупо. Я кое-что изменил в своей тактике и отыгрался.

Даниил — это что-то вроде моего криптонита, я не люблю с ним играть. Он знает меня уже пару лет. Я, конечно, очень доволен победой», — приводит слова Зверева ATP.

В полуфинале турнира немец встретится с итальянцем Янником Синнером, которому 26 октября уступил в финале турнира в Вене.

«В прошлое воскресенье у нас с Янником был фантастический матч. Я рад снова оказаться с ним на корте. Надеюсь, мы проведем еще один отличный матч», — добавил Зверев.