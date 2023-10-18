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Сегодня, 10:44

Зверев прокомментировал присоединение к команде «Формулы-1» «Альпин» в качестве соинвестора

Алина Савинова
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Немецкий теннисист Александр Зверев объявил, что стал соинвестором команды «Альпин», выступающей в «Формуле-1».

«Я очень рад объявить, что теперь являюсь частью команды «Альпин» «Формулы-1» в качестве акционера. Я был поклонником «Формулы-1» в течение очень-очень долгого времени и рад тому, что ждет эту команду в будущем», — сказал Зверев на видео в своих соцсетях.

Доли во французской автогоночной команде также принадлежат североирландскому гольфисту Рори Макилрою, британскому боксеру Энтони Джошуа, защитнику «Ливерпуля» Тренту Александер-Арнольду и бывшему полузащитнику «Манчестер Юнайтед» Хуану Мате.

На данный момент «Альпин» занимает 6-е место в Кубке конструкторов, набрав 90 очков. Команду представляют французские пилоты Пьер Гасли и Эстебан Окон.

Формула-1
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