Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
ATP. Новости
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 11:37

Зверев: «Даже если завершу сезон впереди Алькараса в рейтинге, все равно он и Синнер — номер 1 и номер 2»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Telegram Дзен

Немецкий теннисист Александр Зверев ответил на вопрос о возможности обойти испанца Карлоса Алькараса в рейтинге ATP по итогам сезона.

По словам немца, он в любом случае продолжит считать Алькараса и Янника Синнера лучшими теннисистами мира.

«Сейчас они номер 1 и номер 2. Они оба выиграли по два турнира «Большого шлема» в этом году, так что в этом нет сомнений. Даже если я завершу сезон впереди Карлоса, я все равно верю, что они номер 1 и номер 2, исходя из их достижений», — сказал Зверев на пресс-конференции.

Зверев обойдет Алькараса в рейтинге ATP, если сумеет выйти в финал «мастерса» в Париже. В субботу, 2 ноября он встретится в полуфинале турнира с датчанином Хольгером Руне. Алькарас уступил французу Уго Умберу в 1/8 финала.

Теннис
Александр Зверев (теннис)
Карлос Алькарас
Янник Синнер

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
Форвард «Миннесоты» Капризов возглавил гонку бомбардиров НХЛ
Экс-член Госдепа рассказал о возможных требованиях Трампа от РФ в случае победы
Личка выругался на пресс-конференции. Что произошло после матча «Динамо» - «Ростов»
Лечебное пособие: максимальный размер больничного вырастет до 6,8 тыс. в день
Установлена передавшая оружие исполнителям теракта в «Крокусе» группировка
Игнатова не исключила своего участия в Олимпиаде в Италии
Материалы сюжета Гонка лидеров ATP-тура: Медведев против Джоковича, Синнера и Алькараса
Алькарас проиграл Умберу в борьбе за выход в четвертьфинал «мастерса» в Париже
«Может, стоит играть до 50 где-то, где уже побеждал». Медведев: год без титулов и забавная статистика
Зверев вышел в третий круг «мастерса» в Париже
Янчук считает, что Медведев сыграл пассивно против Попырина на турнире в Париже
Медведев — о том, что он не выигрывал один турнир дважды: «Может, стоит играть до 50 лет там, где я уже побеждал»
Медведев — о поражении от Попырина на «мастерсе» в Париже: «Я мог бы сыграть гораздо лучше»
Сегодня
Вчера
Неделя