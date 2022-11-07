Зверев рассчитывает сыграть на выставочном турнире в Дубае

Немецкий теннисист Александр Зверев рассказал, что в декабре планирует вернуться к соревнованиям.

«Эй, ребята, у меня есть новость. Я очень рад вернуться на корт, а также рад, что наконец-то начну соревноваться в декабре и выступлю на турнире в Дубае. Это будет захватывающе. Увидимся там», — приводит Tennis World слова Зверева.

Напомним, что в нынешнем сезоне 25-летний немец пропустил все турниры после «Ролан Гаррос», на котором порвал связки голеностопа.

Выставочный турнир в Дубае пройдет с 19 по 24 декабря.