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Сегодня, 11:26

Зверев: «У меня воспаление в легких, которое полностью пройдет через два-три месяца»

Сергей Разин
корреспондент
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Немецкий теннисист Александр Зверев рассказал о своем здоровье. У него была диагностирована пневмония.

«У меня воспаление в легких, которое полностью пройдет через два-три месяца. Я принимаю лекарства, но причина, по которой я снялся с Пекина, была в том, что я сильно болел, была высокая температура во время и после Кубка Лэйвера. В конце концов я пошел в больницу, так как чувствовал себя плохо и не было сил играть. Принимал антибиотики в течение недели. Сейчас чувствую себя лучше, но проблема с легкими все еще есть», — приводит слова Зверева Punto de Break.

Вторая ракетка мира 22 сентября обыграл американца Фрэнсиса Тиафо на Кубке Лэйвера — 6:7 (5:7), 7:5, 10:5.

Александр Зверев (теннис)

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