Рублев уступил Звереву в матче Итогового турнира ATP

Сегодня, 00:15
Российский теннисист Андрей Рублев в матче группового этапа Итогового турнира ATP уступил немцу Александру Звереву со счетом 4:6, 4:6.
Встреча продолжалась 1 час 13 минут. На счету 27-летнего россиянина 3 эйса и ни одного брейк-пойнта. У 27-летнего немца 9 подач навылет и 2 реализованных брейк-пойнта из 2.
Также в группе Джона Ньюкомба, помимо Рублева и Зверева, выступают испанец Карлос Алькарас и норвежец Каспер Рууд.
Турин (Италия)
Турнир ATP Nitto ATP Finals
Призовой фонд 15 250 000 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Группа Джона Ньюкомба
Александр Зверев (Германия, 2) — Андрей Рублев (Россия, 8) — 6:4, 6:4