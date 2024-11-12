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Сегодня, 00:15

Рублев уступил Звереву в матче Итогового турнира ATP

Сергей Разин
корреспондент
Андрей Рублев.
Фото Reuters
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Российский теннисист Андрей Рублев в матче группового этапа Итогового турнира ATP уступил немцу Александру Звереву со счетом 4:6, 4:6.

Встреча продолжалась 1 час 13 минут. На счету 27-летнего россиянина 3 эйса и ни одного брейк-пойнта. У 27-летнего немца 9 подач навылет и 2 реализованных брейк-пойнта из 2.

Также в группе Джона Ньюкомба, помимо Рублева и Зверева, выступают испанец Карлос Алькарас и норвежец Каспер Рууд.

Турин (Италия)

Турнир ATP Nitto ATP Finals

Призовой фонд 15 250 000 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Группа Джона Ньюкомба

Александр Зверев (Германия, 2) — Андрей Рублев (Россия, 8) — 6:4, 6:4

Александр Зверев (теннис)
Андрей Рублев

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