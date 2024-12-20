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Сегодня, 12:30

Зверев считает Синнера сильнейшим теннисистом в мире на данный момент

Алина Савинова
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Немецкий теннисист Александр Зверев поделился мнением о том, кто является лучшим игроком в мужском туре на данный момент — Янник Синнер или Карлос Алькарас.

«Я знаю Янника Синнера с 16 или 17 лет, когда он тренировался у Риккардо Пьятти недалеко от Монте-Карло. Я знаю его с детства, и он абсолютно заслуживает того, чтобы быть номером один в мире на сегодняшний день. Янник выиграл два титула «Большого шлема», три «мастерса» и Итоговый турнир. Он лучший теннисист в мире, он выиграл больше всех титулов», — цитирует Зверева Tennis365.

Синнер является победителем Открытого чемпионата Австралии-2024 и US Open-2024. Всего за карьеру он завоевал 19 титулов АТР, а также дважды становился обладателем Кубка Дэвиса (2023, 2024) в составе сборной Италии. Этот сезон спортсмен завершил в статусе первой ракетки мира.

Источник: Tennis365
Теннис
Александр Зверев (теннис)
Янник Синнер
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