Зверев сыграет с Синнером в полуфинале «мастерса» в Цинциннати

Немецкий теннисист Александр Зверев обыграл американца Бена Шелтона в четвертьфинале «мастерса» в Цинциннати. Матч завершился со счетом 3:6, 7:6 (7:3), 7:5. Продолжительность игры составила 2 часа 32 минуты. В полуфинале турнира Зверев встретится с итальянцем Янником Синнером. Счет в личных встречах 4-1 в пользу немца. Цинциннати (США) Турнир ATP Cincinnati Open Призовой фонд 6 795 555 долларов Открытые корты, хард Одиночный разряд Четвертьфинал Александр Зверев (Германия, 3) — Бен Шелтон (США, 12) — 3:6, 7:6 (7:3), 7:5