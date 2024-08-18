Зверев сыграет с Синнером в полуфинале «мастерса» в Цинциннати

Сегодня, 03:01
Немецкий теннисист Александр Зверев обыграл американца Бена Шелтона в четвертьфинале «мастерса» в Цинциннати.
Матч завершился со счетом 3:6, 7:6 (7:3), 7:5. Продолжительность игры составила 2 часа 32 минуты.
В полуфинале турнира Зверев встретится с итальянцем Янником Синнером. Счет в личных встречах 4-1 в пользу немца.
Цинциннати (США)
Турнир ATP Cincinnati Open
Призовой фонд 6 795 555 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Александр Зверев (Германия, 3) — Бен Шелтон (США, 12) — 3:6, 7:6 (7:3), 7:5