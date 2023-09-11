Зверев снялся с Кубка Дэвиса из-за травмы, которую получил в матче с Алькарасом

Немецкий теннисист Александр Зверев не сыграет за сборную Германии в первом этапе финального турнира Кубка Дэвиса-2023 в Мостаре 16 и 17 сентября.

Спортсмен будет восстанавливаться от травмы мышц бедра, которую он получил в четвертьфинале US Open против испанца Карлоса Алькараса. В составе национальной команды Германии Зверева заменит Максимильян Мартерер.

«Потеря Александра — это, конечно, серьезно, потому что за последние несколько недель он вернулся на свой прежний уровень и является абсолютно исключительным игроком. Нам, безусловно, хотелось бы, чтобы он присутствовал на этой важной игре, но я убежден, что мы достаточно сильны даже без него, чтобы выстоять против Боснии и Герцеговины», — заявил капитан сборной Михаэль Кольманн.

Национальная команда Германии является трехкратным обладателем (1988, 1989 — как сборная ФРГ, 1993) и двукратным финалистом (1970, 1985 — как сборная ФРГ) Кубка Дэвиса.