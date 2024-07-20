Зверев стал лидером по количеству побед на уровне ATP в этом сезоне

Немецкий теннисист Александр Зверев вышел на первое место по количеству побед в сезоне-2024 на уровне ATP.

В субботу, 20 июля, немец обыграл испанца Педро Мартинеса Портеро в полуфинале турнира в Гамбурге (6:2, 6:4). Эта победа стала для него 44-й в нынешнем году. По данному показателю Зверев обошел итальянца Янника Синнера.

40 и более побед в сезоне-2024 одержали только три теннисиста: Зверев, Синнер и норвежец Каспер Рууд.

В матче за трофей грунтового турнира в Гамбурге 27-летний Зверев сыграет с французом Артуром Филсом.